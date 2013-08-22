Изменен порядок составления и подачи админданных торговцами ценными бумагами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в Положение о порядке составления и предоставления административных данных относительно деятельности торговцев ценными бумагами регулятору, сообщили УНИАН в пресс-службе НКЦБФР.

Документ вступает в силу с 1 января 2014 года, и им исключен из состава квартальной информации ряд справок, в частности, о соблюдении торговцем ценными бумагами показателей ликвидности, показателей капитала и инвестирования. В связи с изменениями в законодательстве, регулирующем депозитарную деятельность, также заменено определение «хранитель ценных бумаг» и «депозитарий ценных бумаг» на «депозитарное учреждение».

Изменения в Положение, кроме того, предусматривают предоставление торговцами ценными бумагами информации о проведении последней аудиторской проверки. Торговцы ценными бумагами также будут подавать справки об общем объеме заключенных и выполненных договоров с ценными бумагами, справки о финансовых инструментах, которые находятся в собственности торговца ценными бумагами, справки о соблюдении показателей пруденциальных нормативов торговцем ценными бумагами и справки о выполненных или расторгнутых договорах с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами торговцем ценными бумагами на неорганизованном рынке и т.д.

В настоящее время документ передан в Министерство юстиции для государственной регистрации.

Отметим, что документ был разработан в соответствии с Законом Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

Справка УНИАН. Закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» был принят Верховной Радой 10 октября 1996 г.

Данный закон является одним из базовых для украинского фондового рынка, поскольку определяет правовые основы осуществления государственного регулирования рынка ценных бумаг и государственного контроля за выпуском и обращением ценных бумаг и их производных в Украине.