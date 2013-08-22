Индекс Украинской биржи повысился на 0,33%, индекс ПФТС – на 0,02%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 22 августа, повысился на 0,33% – до 863,64 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,8 млн грн, на срочном рынке – 1,5 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали ранее снижавшиеся акции «Донбассэнерго» (рост по итогам сегодняшних торгов составил 1,17%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,02% – до 304,32 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 864,2 млн грн.