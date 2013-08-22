Украинский фондовый рынок в четверг показал переменчивую динамику - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в четверг, 22 августа, проходили с переменчивой динамикой.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что наибольший рост среди представителей индексной корзины Украинской биржи в четверг был зафиксирован в акциях «Донбассэнерго» (+1,17%). Слабее других выглядели бумаги Алчевского меткомбината (-0,77%) и «Укрнафты» (-0,70%).

По словам Кушнарева, открытие сессии на Украинской бирже прошло со знаком «минус». Внешняя конъюнктура, сформировавшаяся в утренние часы, не располагала к покупкам. «После публикации протокола заседания FOMC рыночные участники укрепились во мнении, что до конца 2013 года Федрезерв США приступит к сокращению объемов программы количественного стимулирования. Открытым остается лишь вопрос о конкретных сроках начала ужесточительных мер. Не исключено, что содержательные заявления на этот счет будут сделаны уже в сентябре», - объяснил аналитик.

Он также отметил, что, «несмотря на стартовый негатив, индикатору Украинской биржи со временем удалось закрепиться на положительной территории вслед за улучшением позиций покупателей на зарубежных площадках». Позитивное влияние на рынки оказали данные европейской макростатистики. Сводный индекс деловой активности PMI еврозоны в августе вырос до 51,7 пункта, тогда как прогнозировался куда более скромный рост показателя – до 50,5 пункта. При этом индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в текущем месяце преодолел порог в 50 пунктов впервые с января 2012 года, составив 51,0 пункта.

Кушнарев добавил, что статистика из США в четверг носила противоречивый характер. Число первичных заявок на пособия по безработице за минувшую неделю увеличилось на 13 тыс. до 336 тыс. при ожидавшемся росте на 10 тыс. Данные по индексу опережающих индикаторов оказались лучше прогнозов: июльский рост индикатора составил 0,6% против ожидавшихся 0,5%.

По словам аналитика, «в поле зрения инвесторов находился и Китай. Публикуемая в последнее время макростатистика указывает на то, что экономическая ситуация в Поднебесной улучшается». Данные от HSBC указали на рост деловой активности в производственной секторе КНР в августе до 50,1 пункта при прогнозе 48,2 пункта. Хорошая статистика дала основание Deutsche Bank повысить прогноз роста ВВП КНР на 3-й и 4-й кварталы до 7,7% и 7,8% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 22 августа, вырос на 0,33% – до 863,64 пункта. Общий объем торгов составил 23,3 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,02% – до 304,32 пункта. Общий объем торгов составил 864,2 млн грн.