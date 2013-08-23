Новости из еврозоны и США взвинтили основной японский индекс Nikkei

Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei Stock Average 225 растет более чем на 3% в ходе торгов пятницы, 23 августа, на фоне снижения курса иены и позитивной статистики из США.

К 9 утра Nikkei Stock Average 225 вырос на 3,05% - до 13772,22 пункта.

Другие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также демонстрируют позитивную динамику на фоне публикации позитивной статистики из еврозоны и США.

TOPIX вырос - на 2,44%, до 1146,87 пункта.

Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,32% - до 1873,46 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,3%, достигнув 2073,38 пункта.

Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,28% и составил 3098,06 пункта.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,53% - до 22011,07 пункта.

Австралийский S&P/ASX200 торговался в плюсе на 1,07% и достиг 5130,1 пункта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,7 пункта с 50,5 пункта в июле, в то время как аналитики полагали, что показатель вырастет до 50,9 пункта. В Германии индикатор активности в области промышленности достиг 52 пунктов против 50,7 пункта в июле, что также лучше прогнозов в 51,1 пункта, передает ПРАЙМ.

Кроме того, по сообщению компании Conference Board, индекс опережающих экономических показателей в США в июле вырос на 0,6% по сравнению с июнем. Статистика оказалась чуть лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста индекса на 0,5%.

Аналитики полагают, что восстановление экономик США и Европы, хоть и частичное, - хорошая новость для глобальных рынков, однако инвесторам прежде придется преодолеть ценовые искажения, созданные новостями о количественном смягчении.

Справка УНИАН. Nikkei 225 - основной индекс фондовой биржи Токио - вычисляется как простая средняя арифметическая цена акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.

KOSPI - основной индекс фондовой биржи Сеула, в расчет включены все компании, акции которых торгуются на бирже.

S&P/ASX 200 - главный фондовый индекс биржи Сиднея - складывается из акций 200 самых торгуемых на площадке компаний.

SSE Composite — фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи. Его расчёт ведётся с декабря 1990 года, базовое значение — 100 пунктов. В расчёт принимаются ежедневные значения цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В Шанхайской фондовой биржи.

Straits Times - один из индексов акций, котируемых на Фондовой бирже Сингапура. Рассчитывается по курсу акций 30 ведущих промышленных компаний Сингапура. Базовое значение - 100.

Индекс Hang Seng - важнейший биржевой индекс Гонконгcкой фондовой биржи. Вычисляется как среднее взвешенное значение крупнейших по капитализации акций 34 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65% общей капитализации фондовой биржи Гонконга.

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