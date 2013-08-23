Технические неполадки приостановили крупнейшую биржу США

Торги на фондовой бирже NASDAQ, приостановленные в четверг из-за «технических неполадок», возобновились после трехчасового простоя, пишут Ведомости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает Financial Times, приостановлены операции с бумагами всех компаний, торгующихся на бирже, в том числе Apple, Facebook и Google.

В письме, разосланном инвесторам по электронной почте, говорится о возникновении проблем с отображением котировок. На момент приостановки основной индекс биржи NASDAQ рос на 0,87% и составлял 3631,17 пункта. Представитель биржи сообщил The Wall Street Journal, что возобновление торгов планируется в 15.10 по местному времени (23.10 мск).

За ситуацией уже наблюдает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). «Мы осуществляем мониторинг ситуации и находимся в тесном контакте с биржами», — заявил агентству MarketWatch представитель SEC Джон Нестер.

Это уже не первый случай возникновения технических проблем на NASDAQ. Больше года назад сбой возник при первичном размещении акций соцсети Facebook. Торги начались с получасовым опозданием из-за того, что биржа не смогла обработать большое количество заявок на сделки. Но после начала торгов многие трейдеры и инвесторы, отменившие свои заявки, обнаружили, что биржа их не сняла; между тем акции компании после кратковременного роста пошли вниз. Против NASDAQ были поданы иски. В частности, NASDAQ согласилась выплатить Facebook $10 млн за сбой.

Очередной технический сбой в работе второй по величине фондовой площадки США вновь вызвал озабоченность у инвесторов и трейдеров относительно надежности системы электронной торговли.

«Такие вещи случаются, но иногда кажется, что они случаются слишком часто», — заявил FT соучредитель Bespoke Investment Group Пол Хики. «Хорошо, что рынок к тому моменту рос. Не могу представить, что было бы, если бы это случилось вчера, когда заседала ФРС», — добавил он.

«Мы шокированы. Мы в полном ступоре. Если мы захотим провести операцию с бумагами Apple, мы не сможем этого сделать», — заявил The Wall Street Journal Рамон Верастег из Société Générale.