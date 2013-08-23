Украинский фондовый рынок по-прежнему безразличен к касающимся его новостям – эксперт

Украинский фондовый рынок и дальше остаётся по-летнему скучным и безразличным не только к событиям на внешних площадках, но и к новостям, которые напрямую касаются эмитентов, чьи бумаги торгуются на местном рынке.

Об этом говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, 22 августа торги на локальном рынке начались с незначительного повышения котировок в бумагах энергогенераций, машиностроения и банковского сектора. В полдень активность стали проявлять продавцы, которые не преминули протестировать ближайший уровень поддержки. После обеда рядовые инвесторы, заметив подешевевшие бумаги интересующих их эмитентов и положительную динамику на зарубежных площадках, стали проявлять активность, чем спровоцировали покупки в наиболее ликвидных акциях.

Американские площадки закрылись вчера ростом основных индексов. Стоит отметить, что биржа NASDAQ не работала более трёх часов из-за сбоя в программном обеспечении. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло за прошлую неделю на 13 тыс., что никак не огорчило инвесторов, которые всё ещё надеются, что меры стимулирования не будут агрессивно сокращать в этом году.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи UX в четверг вырос на 0,33%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 21,6 млн грн, из них на рынке заявок — 6,49 млн грн, на рынке РЕПО — 14,9 млн грн.