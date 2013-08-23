В США зафиксирован сильнейший с 2012 года отток акций из фондов

Инвесторы изъяли за неделю из фондов акций, зарегистрированных в США, примерно на 9,4 млрд долл. - сильнейший отток с июля 2012 года, сообщают Вести.ru.

Самый большой отток пришелся на биржевой фонд SPDR S&P 500 ETF Trust, из которого инвесторы забрали 10,27 млрд долл. Этот фонд повторяет динамику основного индекса S&P 500.

Этот индикатор за неделю потерял порядка 2,5%, так как хорошая макроэкономическая статистика из США заставила инвесторов поверить в скорейшее прекращение стимулирующих программ со стороны ФРС. Опубликованные в среду "минутки" так и не дали подсказок о сроках сокращения QE, поэтому инвесторы, опасающиеся очередной волны распродаж, решили переждать вне рынка.

Отток из биржевых фондов составил за неделю 11,4 млрд долл., что стало максимальным показателем за два года. Из взаимных фондов забрали 2,05 млрд долл. Таким образом, общий отток из фондов акций составил 9,4 млрд долл. Это первый за 8 недель отток средств.

А вот фонды акций, инвестирующие в европейские бумаги, зафиксировали приток 1,08 млрд долл. - самый сильный приток в эти фонды за 10 недель.

Фонды облигаций также столкнулись с оттоком средств. Биржевые и паевые фонды облигаций, зарегистрированные в США, в августе зафиксировали отток капитала на сумму 30,3 млрд долл. Таким образом, текущий год стал для них по притоку капитала самым слабым с 2004 г.

Изъятия в период с 1 по 19 августа уже стали третьими в истории по своим масштабам. На первом месте июньские погашения клиентов на сумму 69,1 млрд долл., следом идет отток на сумму 42 млрд долл. в октябре 2008 г., такие данные приводит компания TrimTabs Investment Research.