Динамику фондовых рынков вновь будет определять финансовая политика в США - эксперт

Динамику фондовых рынков на следующей неделе вновь будет определять тема дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, в частности, возможного сокращения программы выкупа активов уже на ближайшем заседании.

Такой прогноз озвучила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению, «на волне всеобщего оптимизма фондовые индексы США так и не смогли показать существенного восстановления и признаков смены тенденции. Слабость американского рынка акций на следующей неделе может дать имульс к продолжению нисходящего движения».

Кроме того, добавила аналитик, в фокусе инвесторов на следующей неделе будет публикация уже третьей по счету оценки прироста ВВП США за 2-й квартал. Неожиданно эксперты повысили свой прогноз роста американской экономики в апреле-июне до 2,3%, хотя ранее обнародованный показатель составлял всего 1,7%.

По словам Лаврик, на зарубежных площадках в пятницу, 23 августа, возобладали позитивные настроения. В фокусе трейдеров были неплохие данные по ВВП отдельных европейских стран. Так, ВВП Германии с учетом сезонных колебаний вырос на 0,7%, как и ожидалось. ВВП Великобритании также повысился на 0,7%, хотя ожидался прирост на 0,6%.

Как отметила аналитик, украинский фондовый рынок в пятницу консолидировался в узком боковом тренде на уровне закрытия четверга. «В преддверии длительных выходных, обусловленных празднованием дня независимости Украины, игроки проявляли слабый интерес к торговле акциями, объемы торгов сегодня были минимальными», - сообщила она.