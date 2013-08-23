Индексы Украинской биржи и ПФТС завершили пятницу небольшим повышением

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 23 августа, повысился на 0,21% – до 865,42 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 17,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 16 млн грн, на срочном рынке – 1 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Алчевского меткомбината (рост по итогам сегодняшних торгов составил 1,55%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,23% – до 305,03 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 2 млрд 228,5 млн грн, из них 300 млн грн пришлось на акции "Днепровагонмаша".