Капитализация Facebook превысила 100 млрд долларов

Стоимость бизнеса американской социальной сети Facebook на бирже NASDAQ превысила в понедельник 100 млрд долларов. По состоянию на 20.38 мск, акции Facebook выросли на 2,4% по сравнению с данными на открытие до 41,519 доллара за штуку. Капитализация социальной сети достигла 101,112 млрд долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

На момент предыдущего закрытия торгов акции Facebook торговались по цене 40,55 доллара за бумагу, капитализация составляла 98,75 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, в мае 2012 года в ходе IPO (первичное размещение акций) Facebook размещала ценные бумаги по цене 38 долларов, объем размещения составлял 16 млрд долларов, исходя из оценки бизнеса в 104 млрд долларов.

После IPO стоимость акций Facebook в течение нескольких месяцев рухнула на 50%. Бумаги впервые превысили цену размещения в начале августа 2013 года на фоне публикации финансовых результатов за второй квартал 2013 года.

Facebook - крупнейшая в мире социальная сеть. По итогам второго квартала выручка Facebook составила 1,813 млрд долл. Операционная прибыль в апреле-июне составила 562 млн долларов, чистая прибыль -- 333 млн долл. Общее количество зарегистрированных пользователей Facebook составило 1,15 млрд пользователей.