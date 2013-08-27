Мировые фондовые рынки снижаются на фоне эскалации конфликта в Сирии - эксперт

Мировые фондовые рынки снижаются на фоне возможного начала военной операции США и союзников в Сирии. Об этом говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвестиционной компании Dragon Capital Вячеслава Орлюка, которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, вчера, 26 августа, индикатор голубых фишек Dow Jones и индекс широкого рынка S&P 500 снизились на 0,43% и 0,4% соответственно. Nasdaq Composite по итогу торгов практически не изменился, потеряв символические 0,01%. Стоит отметить, что в первой половине торговой сессии на американском рынке преобладали покупки, однако позитивный ход торгов был нарушен заявлением госсекретаря США Джона Керри по «сирийской» проблематике. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индикаторы торгуются в красной зоне с незначительным понижением до 0,1%. Японский рынок закончил торговую сессию падением на 0,69%, индекс материкового Китая потерял около 0,5%, а вот фондовый индикатор Гонконга переместился в зеленую зону. Примеру своих американских коллег последовали на открытии торговой сессии и российские инвесторы. Российский фондовый рынок начал торговую сессию с понижения на 0,5%, однако поддержку российским индексам оказывают по-прежнему высокие цены на нефть. На фоне возможного начала военной операции США цена нефти преодолела отметку в 111 долл. за баррель.