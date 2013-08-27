Американские BATS и Direct Edge создадут одну из крупнейших бирж

Электронная фондовая биржа BATS Global Markets Inc. и еще одна американская площадка - Direct Edge Holdings LLC - ведут переговоры о слиянии. В результате сделки может быть создана вторая по величие площадка для торговли акциями в США, сообщают Вести.ru.

Пока неизвестна ни сумма сделки, ни возможная дата завершения, но официально о ней может быть объявлено через несколько дней, сообщает The Wall Street Journal.

В настоящий момент биржи занимают третью и четвертую позиции по объему торгов в США, а в случае их объединения они обгонят NASDAQ. Примечательно, что BATS и Direct Edge были созданы для конкуренции с NYSE и NASDAQ.

Среди владельцев BATS и Direct Edge много крупных инвестиционных банков и брокерских компаний, включая KCG, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Напомним, что весной 2012 г. BATS планировала стать публичной и провести размещение акций, но была вынуждена отменить IPO из-за технических проблем. Последний сбой на бирже произошел в начале августа текущего года, в результате чего торги были остановлены на 50 минут.