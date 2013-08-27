Индекс Украинской биржи снизился на 1,92%, индекс ПФТС повысился на 0,24%
18:06, 27 августа 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 27 августа, снизился на 1,92% – до 848,83 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,9 млн грн, на срочном рынке – 8 млн грн.
Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (снизились на 4,80%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,24% – до 305,75 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 2 млрд 213 млн грн.
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