Индекс Украинской биржи снизился на 1,92%, индекс ПФТС повысился на 0,24%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 27 августа, снизился на 1,92% – до 848,83 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,9 млн грн, на срочном рынке – 8 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (снизились на 4,80%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,24% – до 305,75 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 2 млрд 213 млн грн.