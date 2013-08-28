Фонд госимущества снова выставит на бирже завод "Прилив"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на Восточно-Европейской фондовой бирже 99,989% акций завода "Прилив", сообщает официальное издание Фонда госимущества "Ведомости приватизации" от 28 августа т.г. Реализационная цена пакета составит 18 млн 705 тыс. грн. Справка УНИАН. ПАО «Завод «Прилив» (г. Бердянск, Запорожская обл.) занимается производством электрораспределяющей и контрольной аппаратуры. Балансовый убыток предприятия по итогам первого полугодия 2012 года составил 1 млн грн, дебиторская задолженность - 131 тыс. грн, кредиторская - 4,3 млн грн. Определением Хозяйственного суда Запорожской области от 17 сентября 2008 года утвержден план санации предприятия.

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