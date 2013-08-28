Фонд госимущества приостановил продажу акций "Николаевоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины своим приказом от 19 августа т.г. приостановил назначенный на Украинской фондовой бирже аукцион по продаже 5% госпакета акций "Николаевоблэнерго", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 28 августа т.г.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года ФГИУ начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже контрольных госпакетов акций пяти облэнерго. В частности, начата подготовка конкурса по продаже 65% акций «Николаевоблэнерго».

ФГИУ также планировал выставить 3 сентября т.г. на Украинской фондовой бирже 5% госпакета "Николаевоблэнерго".

15,7802% акций «Николаевоблэнерго» принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).