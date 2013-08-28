«Милкиленд» сконцентрировал 100% акций Останкинского молочного комбината

Варшава. Один из крупнейших украинских производителей молочных изделий компания «Милкиленд» выкупила 4,15% акций российского Останкинского молочного комбината, сконцентрировав таким образом 100% акций предприятия.

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, стоимость сделки составила 1,42 млн евро (60,94 млн рублей) при цене одной акции в 13,5 евро (540,44 руб.).

Таким образом, «Милкиленд» получил контроль над всеми 2,7 млн акций комбината.

Согласно отчету, компания была обязана выкупить акции у миноритарных акционеров и подала заявку на их выкуп 25 марта 2013 года, а сама сделка была проведена 10 июня т.г.

Справка УНИАН. Основанный в 1994 году «Милкиленд» владеет 13 заводами (в том числе двумя в России и одним в Польше), на которых производит главным образом твердые сыры, масло и цельномолочные продукты, обеспечивающие ему около 90% выручки. В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В 2010 году компания Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавской бирже 22% акций за 80 млн долл. C декабря 2010 года акции находятся в листинге этой биржи.