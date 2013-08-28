Индекс Украинской биржи снизился на 0,45%, индекс ПФТС - на 0,54%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 28 августа, снизился на 0,45% – до 844,97 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 75 млн грн, из них на фондовом рынке – 67,4 млн грн, на срочном рынке – 7,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (снизились на 2,67%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,54% – до 304,09 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 2 млрд 485 млн грн.