Индекс Украинской биржи снизился на 0,45%, индекс ПФТС - на 0,54%
18:21, 28 августа 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 28 августа, снизился на 0,45% – до 844,97 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 75 млн грн, из них на фондовом рынке – 67,4 млн грн, на срочном рынке – 7,7 млн грн.
Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (снизились на 2,67%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,54% – до 304,09 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 2 млрд 485 млн грн.
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