Московская биржа во II квартале увеличила чистую прибыль на 57% - до 100 млн. долл.

ОАО "Московская биржа" во втором квартале 2013 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 57,1% - до 3,301 миллиарда рублей (приблизительно 100 млн. долл.) против прибыли в 2,101 миллиарда рублей годом ранее.

По сравнению с показателем за первый квартал текущего года чистая прибыль биржи выросла на 28,8%, передает ПРАЙМ.

Операционные доходы биржи по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросли на 21% - до 6,3 миллиарда рублей. Как говорится в сообщении биржи, рост этого показателя был обеспечен увеличением комиссионных доходов на срочном, валютном и денежном рынках, на которых был отмечен рост оборотов торгов.

Показатель EBITDA вырос на 32,2% - до 4,54 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA увеличилась до 72,1% с 66%.

Кроме этого, биржа сократила расходы на 0,4% - до 2,167 миллиарда рублей. Сокращение расходов произошло за счет снижения затрат на аренду и содержание офисных помещений (снижение указанного вида расходов на 26,7% - до 225,34 миллиона рублей).

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% Украинской биржи и контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС.

Переговоры об объединении Украинской биржи и ПФТС ведутся уже на протяжении нескольких лет после объединения их акционеров - российских ММВБ и РТС.