Минфин впервые предложит инвесторам 10- и 15-летние облигации в гривне

Министерство финансов Украины планирует в сентябре провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом Минфин впервые намерен предложить инвесторам облигации в национальной валюте сроком обращения 10 и 15 лет.

Об этом сообщается в графике размещения ОВГЗ на сентябрь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 3, 10, 17 и 24 августа.

Для привлечения средств в национальной валюте Минфин намерен предложить инвесторам новый вид облигаций сроком обращения 10 и 15 лет на первом аукционе 3 сентября, а также, помимо этих облигаций, гривневые облигации сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет. На аукционах 10 и 17 сентября Минфин намерен разместить облигации сроком обращения 12 месяцев, а также 3, 5 и 7 лет. На аукционе 24 сентября — сроками обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет.

Для привлечения средств в иностранной валюте Минфин намерен разместить двух и трехлетние облигации, номинированные в иностранной валюте, на аукционах 10, 17 и 24 сентября, то есть на всех аукционах, кроме первого.

Как сообщал УНИАН, Минфин в августе текущего года провел 4 плановых аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 899,138 млрд грн (в 10 раз меньше, чем в июле) и 186,691 (в 1,6 раза меньше, чем в июле).

Согласно решению Кабмина от 21 августа 2013 года (№592), Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% основной суммы займа.

По состоянию на 28 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 233,418 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 137,783 млрд грн, в собственности банков - 81,268 млрд грн, нерезидентов - 4,675 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.