Индекс Украинской биржи снизился на 0,41%, индекс ПФТС - на 0,31%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 29 августа, снизился на 0,41% – до 841,54 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 47,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 43,2 млн грн, на срочном рынке – 4,4 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка» (-2,25%) и "Райффайзен Банка Аваль" (-2,24%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,31% – до 303,15 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 357 млн грн.