Донецкий "Энергоинвест Холдинг" оформит контроль над "Донбассэнерго"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил донецкой компании "Энергоинвест Холдинг" оформить контроль над ранее приобретенной им компанией "Донбассэнерго", сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал недавно созданную донецкую компанию "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго". "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн. Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании.

Позднее бизнесмен Игорь Гуменюк заявил, что является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.