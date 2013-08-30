Индекс Украинской биржи снизился на 0,21%, индекс ПФТС повысился на 2,11%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 30 августа, снизился на 0,21% – до 839,79 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 26,4 млн грн, на срочном рынке – 7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Алчевского меткомбината (-1,05%) и Енакиевского метзавода (-1,02%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,11% – до 309,55 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 921,6 млн грн.