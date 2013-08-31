Китай возобновляет торговлю фьючерсами после 18-летнего перерыва

Комитет по контролю над ценными бумагами Китая принял решение о возобновлении торговли фьючерсами на гособлигации после 18-летнего перерыва. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечают китайские эксперты, возобновление торгов позволит диверсифицировать риски участников рынка. Операции с фьючерсами будут осуществляться на Шанхайской фондовой бирже.

Торговля фьючерсами на гособлигации была приостановлена правительством КНР в 1995 году после отзыва брокерской компанией заявки по продаже большого количества бумаг. Это привело к падению стоимости облигаций, позже действия компании были расценены как незаконные.