WIG Ukraine потерял в августе 5,6%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine после почти 11% роста в июле потерял в прошлом месяце 5,56%, закрывшись на минимальных значениях августа на уровне 545,06 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, акции украинских компаний дешевели на фоне роста основных индикаторов польского рынка WIG20 и WIG, которые прибавили за август 4,15% и 2,5%, соответственно.

Среди 11-ти компаний из Украины, котирующихся на главной площадке Варшавской биржи, в прошлом месяце подорожали бумаги только двух из них: Agroton (+11,2%) и Sadovaya Group (+1%).

Лидерами падения стали акции сельскохозяйственной KSG Agro, потерявшие 12,1% своей стоимости, второй крупнейшей украинской компании на польской бирже Astarta (-8,7%) и производителя молочных изделий Milkiland (-6,5%).

Крупнейшая украинская компания ВФБ Kernel в августе потеряла 5,4% своей капитализации.

Падение стоимости других компаний из Украины составило 1,4-5%.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также входят украинские эмитенты, просел в августе на 2,3%.

Как сообщал УНИАН, за первую половину текущего года украинский индекс потерял более 20% своей стоимости после 8,5% минуса за 2012 год.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

В апреле текущего года индекс достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пункта.