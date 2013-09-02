Украинский рынок начал неделю снижением - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:01 на торгах в понедельник, 2 сентября, снизился на 0,28% - до 837,46 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил 2,4 млн грн при общем объеме торгов в 3,5 млн грн.

Лидером снижения среди индексных ценных бумаг стали акции "Мотор Сичи" (-1,30%).

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается значительное повышение. Британский индекс FTSE 100 на торгах повысился на 1,31%, немецкий DAX - на 1,58%.

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