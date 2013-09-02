Нацкомиссия будет бороться с фиктивными эмитентами ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила и утвердила Положение об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включении таких эмитентов в перечень (список) эмитентов, имеющих признаки фиктивности, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Данное положение определяет признаки фиктивности эмитента и его ценных бумаг, порядок принятия решения по определению ценных бумаг фиктивными и порядок включения/исключения эмитента в/из перечня эмитентов, имеющих признаки фиктивности.

По словам директора департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллы Папаики, ключевыми признаками, по которым можно оценивать фиктивность эмитента на рынке ценных бумаг, станет отсутствие эмитента по заявленному местонахождению и непредоставление эмитентом в комиссию регулярной информации.

В соответствии с принятым положением, комиссия в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о признании эмитента таким, который имеет соответствующие признаки фиктивности, будет публиковать решение в официальном печатном издании и размещать на официальном сайте регулятора. Эмитент будет считаться имеющим признаки фиктивности с момента опубликования указанного решения в официальном печатном издании НКЦБФР.

Указанное положение в ближайшее время будет направлено в Министерство юстиции Украины для прохождения государственной регистрации.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР на сегодняшний день приостановила внесение изменений в системы реестра собственников и депозитарного учета ценных бумаг более 100 эмитентов из-за их несоответствия нормам корпоративного законодательства. Всего, по данным комиссии, в Украине в настоящее время деятельность более 5 тыс. компаний не соответствует нормам законодательства об акционерных обществах.