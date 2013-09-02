GlobalPorts покупает 50% контейнерного терминала в Ильичевске

Оператор контейнерных терминалов холдинг GlobalPorts, осуществляющий управление российскими контейнерными терминалами, вместе с приобретением «Национальной контейнерной компании» (НКК, Российская Федерация) также получил опцион на право выкупа 50% в контейнерном терминале Ильичевского порта в Украине за 60 млн долл. Об этом говорится в официальном сообщении GlobalPorts, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, срок реализации опциона - три года с момента завершения сделки.

Справка УНИАН. Global Ports - один из ведущих операторов контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Холдинг осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами ("Петролеспорт" и "Моби Дик" в Санкт-Петербурге и "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал "Мулти-Линк Хельсинки" и терминал "Мулти-Линк Котка"). Global Ports также владеет 75% в логистическом парке "Янино" под Санкт-Петербургом и 50% крупного нефтепродуктового терминала Vopak E.O.S., расположенного в Эстонии.

НКК - второй по грузообороту портовый контейнерный оператор в России. Компания владеет терминалами в России и Украине. В порту Санкт-Петербург компании принадлежит Первый контейнерный терминал, в порту Усть-Луга - Усть-Лужский контейнерный терминал, в украинском порту Ильичевск - контейнерный терминал Ильичевск.