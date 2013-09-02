Общий объем торгов на ПФТС увеличился на 55%

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 26 по 30 августа вырос по сравнению с предыдущей неделей на 2,48 млрд грн, или на 55%, - до 6,97 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам торгов 26-30 августа составил 5 млрд грн (на 32% больше по сравнению с предыдущей неделей).

Торговый оборот на рынке акций на ПФТС на прошлой неделе составил 640,2 млн грн (на 54,8% больше, чем на предыдущей неделе).

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций 26-30 августа составил 1,29 млн грн (на 416% больше).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот достиг 33,7 млн грн (на 44,9% меньше).

Справка УНИАН. Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 19 по 23 августа вырос по сравнению с предыдущей неделей на 801 млн грн, или на 21%, - до 4,49 млрд грн.