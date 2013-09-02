Индекс Украинской биржи снизился на 1,08%, индекс ПФТС - на 3,71%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 2 сентября, снизился на 1,08% – до 830,73 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 29,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,3 млн грн, на срочном рынке – 7,9 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Мотор Сич" (-4,56%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 3,71% – до 298,07 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 948,7 млн грн.