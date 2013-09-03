Холдинг Global Spirits купил Полтавский ликеро-водочный завод

Компания Oxford AMG-77 Limited (Кипр), аффилированная с крупным алкогольным холдингом Global Spirits, нарастила долю в Полтавском ликеро-водочном заводе до 100% акций с принадлежавших ей ранее 96,34%.

Об этом говорится в сообщении завода в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, для получения 100%-го контроля на Полтавским ЛВЗ кипрская компания приобрела еще 30 тыс. акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно о покупке 96,34% акций Полтавского ЛВЗ компанией Oxford AMG-77 Limited.

Справка УНИАН. Мощность Полтавского ЛВЗ составляет 1,4 млн дал алкогольных напитков в год. 2012 год завод закончил с убытком 0,393 млн грн. Ранее крупнейшим акционером предприятия был член наблюдательного совета Леонид Некрасов – 49,99%.

По информации СМИ, Global Spirits намерен производить на Полтавском ЛВЗ водку под ТМ «Первак».

Global Spirits - один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине. В состав холдинга входят ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), «Крымский винный дом» (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» (оба – Россия). Портфель брендов холдинга состоит из 15 торговых марок.