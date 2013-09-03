Украинский фондовый рынок остался в стороне от внешнего позитива – эксперт

Украинский фондовый рынок на торгах 2 августа остался в стороне от внешнего позитива. Об этом говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвестиционной компании Dragon Capital Вячеслава Орлюка.

Как отмечает эксперт, вчера местные спекулянты "не нашли лучшей идеи, как продавить рынок еще ниже", что, по его мнению, в условиях текущей ликвидности сделать было совсем не трудно.

Как отмечается в отчете, в центре внимания на торгах 2 августа находились наиболее фундаментально сильные и имеющие больший вес в индексной корзине бумаги. "Наступление осени положило начало спекулятивным игрищам в преддверии экспирации сентябрьского контракта (15 сентября)", - отмечается в отчете. Лидерами снижения стали акции «Мотор Сичи», одномоментное падение по которым составило 7%.

В то же время, как отмечается в отчете, на мировых фондовых площадках 2 сентября преобладали абсолютно позитивные настроения, и большинство мировых биржевых индикаторов заметно подросли по итогу сессии. Торги за океаном не проводились по причине национального праздника, а большинство европейских и азиатских фондовых площадок прибавили до 2%. «Помогла «быкам» вчера хорошая макростатистика из Китая и Европы, а также некоторое затухание истерии вокруг сирийского вопроса», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 2 сентября, снизился на 1,08% – до 830,73 пункта, индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 3,71% – до 298,07 пункта.