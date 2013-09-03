Поступления от приватизации в январе-августе составили 3% годового плана

Поступления от приватизации в Украине в январе-августе 2013 года составили 320 млн грн, или 3% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

В частности, по информации пресс-службы, в госбюджет было зачислено 128 млн грн, внесенных компанией "Энергоинвест Холдинг" в виде залога за участие в конкурсе по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго". В то же время, как отметили в ФГИУ, компания - победитель конкурса пока не перечислила остающиеся 590,9 млн грн из общей суммы в 718,9 млн грн, которые необходимо внести за приобретенный пакет акций генерирующей компании. Конкурс по "Донбассэнерго" на данный момент является одной из наиболее крупных приватизационных продаж в этом году.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-августа т.г. составили 700 млн грн (85% от плана).

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года ФГИУ признал недавно созданную донецкую компанию "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго". "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн. Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании.

Справка УНИАН. Всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.