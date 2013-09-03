Минфин не смог разместить дебютные 15-летние ОВГЗ

Министерство финансов Украины не смогло разместить дебютные 15-летние облигации внутреннего госзайма на сегодняшнем аукционе.

Об этом УНИАН сообщил руководитель направления по торговле инструментами с фиксированной доходностью инвесткомпании "Арт Капитал" Иван Заражевский со ссылкой на данные Нацбанка.

«По результатам аукциона размещены 10-летки под 10% на сумму порядка 200 млн грн, и 7-летки на сумму 7 млн грн, под стандартную ставку 14,3%. По 15-леткам и годичным бумагам, ровно как и по валютным ОВГЗ, аукцион не состоялся», - говорится в сообщении.

По информации Ивана Заражевского, возможно, были заявки по несостоявшимся аукционам, но уровень ставок и/или объем не удовлетворил Минфин. «Таким образом, несмотря на завтрашнее погашение купона и ОВГЗ, выпущенных под евро-2012 на сумму порядка 1,5 млрд грн, Минфин рефинансировался совсем незначительно, а 10-летние бумаги по ставке 10% взяли лояльные структуры или госбанки. Рыночный игрок пока не готов к таким инвестициям, а перекочевка таких бумаг в собственность НБУ в дальнейшем, скорее всего, более вероятна», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что с учетом практики Минфина по размещению ОВГЗ, на более коротких сроках есть плавный рост доходности относительно роста срока заимствования, в то время как на более длинные сроки Минфин строит инверсную кривую, при которой уровень высоких ставок, особенно на длинные инструменты, будет преломляться. «Открытым в данном случае остается вопрос, насколько эффективно рынок, а не просто лояльные структуры, будут готовы поддерживать Минфин именно в ближайшем будущем», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планировало в сентябре провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), и впервые предложить инвесторам облигации в национальной валюте сроком обращения 10 и 15 лет. Согласно графику, помимо проведенного, планируется провести еще три аукциона - 10, 17 и 24 сентября.

По состоянию на 3 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 232,567 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 137,783 млрд грн, в собственности банков - 81,131 млрд грн, нерезидентов - 4,265 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 1 сентября, с начала года в госбюджет поступило 89,729 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 44,880 млрд грн, на обслуживание госдолга - 19,746 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).