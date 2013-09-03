Фонд госимущества перенес на осень продажу трех крупных компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес сроки объявления конкурса по продаже 93,055% Днепродзержинской ТЭЦ с июля на сентябрь, 92,75% "Сумыхимпром" с июля на октябрь, 60,001% "Харьковоблэнерго" – с сентября на ноябрь. Об этом говорится в приказе ФГИУ от 29 августа, обнародованном на его официальном сайте.

Фонд госимущества также перенес сроки биржевых продаж 6,873% Днепродзержинской ТЭЦ и 5% "Харьковоблэнерго" с сентября на ноябрь.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденном приказом ФГИУ от 12 июня единым планом-графиком продажи в 2013 году объектов групп В, Г, в июле планировалось объявить приватизационные конкурсы по продаже 92,75% акций "Сумыхимпрома" и 93,055% акций Днепродзержинской ТЭЦ.

ФГИУ также планировал выставить в сентябре на продажу 60,001% "Харьковоблэнерго".

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