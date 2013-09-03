Объем торгов на ПФТС в августе вырос до 19,8 млрд грн

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС в августе т.г. увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,36 млрд грн, или на 7%, - до 19,82 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам августа составил 16,42 млрд грн (на 149% больше, чем в июле т.г.).

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций в августе составил 2,13 млрд грн (на 33,9% меньше).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот составил 101,4 млн грн (на 47% меньше).

Торговый оборот на рынке акций на ПФТС в августе составил 1,16 млрд грн (на 86% меньше).

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС в июле т.г. увеличился по сравнению с предыдущим месяцем более чем вдвое - до 18,46 млрд грн с 8,18 млрд грн.