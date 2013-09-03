Украинский фондовый рынок во вторник снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 3 сентября, снизился на 0,89% – до 823,36 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 35,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 26,8 млн грн, на срочном рынке – 8,6 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго" (-3,19%) и "Мотор Сичи" (-2,86%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился также на 0,89% – до 295,43 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 817,9 млн грн.