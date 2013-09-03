Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 207 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 3 сентября, привлекло в государственный бюджет 207,131 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, так как на этом аукционе размещение валютных ОВГЗ не планировалось. При этом размещение дебютного выпуска облигаций сроком обращения 15 лет не состоялось.

Минфин привлек основную долю средств в размере 200 млн грн, удовлетворив две из пяти поданных заявок на приобретение 10-летних облигаций с доходностью 10%, а также 7,131 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,3%. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 5-летних облигаций с номинальной доходностью 14,25% и номинальным объемом выпуска 1,027 млрд грн, размещение годовых облигаций также не состоялось.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 207,131 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин намерен провести в сентябре еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 10, 17 и 24 сентября. При этом размещение дебютных облигаций сроком обращения 15 лет было запланировано только на первом, состоявшемся сегодня, аукционе.

По состоянию на 3 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 232,567 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 137,783 млрд грн, в собственности банков - 81,131 млрд грн, нерезидентов - 4,265 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 1 сентября, с начала года в госбюджет поступило 89,729 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 44,880 млрд грн, на обслуживание госдолга - 19,746 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).