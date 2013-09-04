“Платинум Банк” с 10 сентября начнет размещение облигаций на 200 млн грн

“Платинум Банк” с 10 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии “С” и с 24 сентября серии “D” на общую сумму 200 млн грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, размещение будет проводиться с 10 сентября 2013 по 11 марта 2014 года на фондовой бирже ПФТС с привлечением андеррайтера «УкрСиббанк».

Ставка купона по облигациям на 1-4-й процентные периоды установлена на уровне 19% годовых, на следующие периоды будет устанавливаться дополнительно.

Как сообщал УНИАН, решение о размещении облигаций наблюдательный совет банка принял 8 июля. В рамках эмиссии банк намерен разместить 200 тыс. штук именных процентных облигаций серий «С» и «D» номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Привлеченные средства эмитент намерен направить на развитие основной деятельности, в том числе на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля путем проведения кредитования физических лиц и субъектов хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. «Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 3,632 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 2,851 млрд грн, обязательства – 3,214 млрд грн, средства клиентов – 2,856 млрд грн, собственный капитал – 417,746 млн грн, уставный капитал – 380,567 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 33,041 млн грн.

Согласно информации на сайте банка, его основными владельцами являются международные инвестиционные фонды Horizon Capital, East Capital и FPP Asset Management (45%, 24% и 4% акций банка соответственно), дочерняя компания Всемирного банка IFC (5%), а также менеджмент банка (18%).