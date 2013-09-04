«Энергоинвест Холдинг» полностью рассчитался за пакет акций «Донбассэнерго»

Донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», купившая 60,773% государственного пакета акций «Донбассэнерго», перечислила всю сумму в размере 718,92 млн грн за приобретение акций генерирующей компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

ФГИУ ранее уже зачислил в качестве поступлений от продажи внесенный «Энергоинвест Холдингом» залог в размере 128,2 млн грн, позднее покупатель внес остальные 590 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал недавно созданную донецкую компанию "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго". "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн. Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании.

Позднее бизнесмен Игорь Гуменюк заявил, что является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.