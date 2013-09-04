Украинский рынок акций сегодня вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 4 сентября, повысился на 0,75% – до 829,56 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 39,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,7 млн грн, на срочном рынке – 8,1 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Центрэнерго" (+1,77%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,02% – до 295,50 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 108,9 млн грн.