Украинский рынок акций сегодня вырос
18:38, 04 сентября 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 4 сентября, повысился на 0,75% – до 829,56 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 39,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,7 млн грн, на срочном рынке – 8,1 млн грн.
Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Центрэнерго" (+1,77%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,02% – до 295,50 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 108,9 млн грн.
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