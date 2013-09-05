Производитель смартфонов BlackBerry может быть продан в ближайшие месяцы

Руководство канадского производителя смартфонов BlackBerry может достичь договоренности о продаже компании в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal (WSJ), передает ИТАР-ТАСС.

В августе BlackBerry объявила о формировании комиссии, которая должна разработать стратегические пути развития компании. Среди них была названа и возможная продажа фирмы. По информации WSJ, совет директоров решил ускорить работу в этом направлении и продажа может состояться до ноября этого года.

Сообщается также, что руководство BlackBerry встретилось с рядом заинтересованных покупателей, которые рассматривают возможность или приобрести компанию целиком, или купить некоторые подразделения. Интерес к покупке BlackBerry проявляют, в частности, инвестиционные фирмы, специализирующиеся на приобретении и реструктуризации убыточных предприятий, а также технологические компании из Азии.

На этой неделе стало известно, что компьютерный гигант Microsoft покупает за 7,2 млрд долларов бизнес финской Nokia по производству мобильных телефонов. Microsoft ранее рассматривалась в качестве одного из возможных претендентов на приобретение BlackBerry. По мнению аналитиков, после сделки между Microsoft и Nokia руководству канадской компании будет сложнее найти покупателя.

Смартфоны BlackBerry с физической клавиатурой, поддерживавшие функцию мгновенного корпоративного общения, получили широкую популярность в США и других западных странах в начале 2000-х годов. Однако с выходом на рынок сенсорных устройств, таких как iPhone американской компании Apple, доля канадской компании на мировом рынке стала стремительно снижаться. Всего несколько лет назад BlackBerry принадлежало 20% рынка, а сейчас - примерно 3%. В настоящее время рыночная капитализация канадской компании оценивается в 5,6 млрд долларов.