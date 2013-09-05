Mail.ru Group вышла из капитала Facebook

Mail.ru Group продала в июле-августе 2013 года принадлежавший ей пакет акций крупнейшей социальной сети Facebook. Об этом говорится в отчетности корпорации за второй квартал 2013 года по МСФО, передает ИТАР-ТАСС.

Всего Mail.ru Group продала 14,2 млн акций, выручив за них более 525 млн долларов.

Интернет-холдинг начал выходить из капитала Facebook в 2012 году. Во время IPO Facebook в мае 2012 года группа продала акции соцсети на 855 млн долларов. Еще часть пакета интернет-холдинг реализовал по истечении моратория на продажу дополнительного пакета акций в октябре, сохранив за собой примерно 0,53 проц. Этот пакет mail.ru Group получила право продать в мае 2013 года.