Объем торгов на украинских фондовых биржах вырос почти в 3 раза

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами по итогам августа 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 3 раза - до 65,272 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По оценкам комиссии, лидерами по объемам торгов на фондовых биржах в августе 2013 года стали биржа «Перспектива» (36,302 млрд грн), ПФТС (19,828 млрд грн) и Киевская международная фондовая биржа (1,487 млрд грн).

Наибольший объем торгов среди всех финансовых инструментов был зафиксирован с государственными облигациями – 48,067 млрд грн, по операциям с акциями – 6,351 млрд грн, а также операциям с облигациями предприятий – 5,597 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на украинских фондовых биржах по итогам семи месяцев этого года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 246,5 млрд грн.