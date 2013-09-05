Приватизацию "Аэрофлота" отложили на год

Продажа пакета акций "Аэрофлота" может состояться в 2014 г. "Оно (SPO - ред.) у нас стоит по плану. В принципе, ничего не мешает, поскольку это публичная компания, сделать это в любой момент времени", - заявила глава Росимущества Ольга Дергунова.

"Мы сейчас этим делом не занимаемся. Размещение "Аэрофлота" на Московской бирже реалистично в 2014 г.", - пояснила Дергунова.

Поясняя предложение передать блокпакет "Аэрофлота" в управление "Ростеха", Дергунова отметила: "До этого предстоит еще много шагов. Поэтому поддерживаем идею о том, чтобы компания, которая сейчас является одной из лучших фишек на российском рынке, максимально должна стать публичной".

По мере сокращения доли государства в капитале компании необходимо искать стратегического инвестора, который сможет управлять "Аэрофлотом", в том числе от лица государства, передают Вести.ru.

"Будет ли это компания "Ростехнологии", будет ли это какой-то иной инвестор, для которого актив "Аэрофлота" может стать стратегическим, это надо обсуждать значительно позже", - отметила Дергунова.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил ранее, что правительство положительно оценило предложение госкорпорации о передаче ей в управление 25% плюс одной акции "Аэрофлота". Минэкономразвития считает возможным рассмотреть вопрос о сокращении госдоли в авиакомпании до 50% + одна акция с помощью допэмиссии на 1-1,2 млрд руб.

По утвержденному плану приватизации, сокращение госдоли в "Аэрофлоте" до 25% плюс одна акция пройдет в 2014-2016 гг.

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