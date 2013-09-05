Новый владелец «Донбассэнерго» завершил оформление сделки по покупке компании

Донецкая компания «Энергоинвест Холдинг» 5 сентября завершила оформление сделки по приобретению 60,773% акций энергогенерирующей компании «Донбассэнерго» и получила право собственности на указанный пакет акций предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Энергоинвест Холдинга».

Согласно сообщению, акции «Донбассэнерго» в количестве 14 369 397 штук были зачислены на счет «Энергоинвест Холдинга».

Как сообщал УНИАН, компания «Энергоинвест Холдинг», купившая 60,773% акций «Донбассэнерго», перечислила всю сумму в размере 718,92 млн грн за приобретение акций.

21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал недавно созданную донецкую компанию "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго". "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн. Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.