Украинский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 5 сентября, снизился на 0,39% – до 826,35 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,4 млн грн, на срочном рынке – 6,4 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Енакиевского металлургического завода" (-2,16%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,23% – до 299,13 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1,109 млрд грн.