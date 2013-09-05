Набсовет нацдепозитария назначил первым зампредом дочь министра Прасолова

Наблюдательный совет Национального депозитария Украины назначил на должность первого заместителя председателя правления дочь министра экономического развития и торговли Кристину Прасолову.

Об этом Нацдепозитарий сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению Набсовет принял соответствующее решение 4 сентября.

С 2011 года Прасолова занимала должность начальника отдела по связям с общественностью и СМИ.

Справка УНИАН. ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 года. В сентябре 2006 года Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. Согласно законодательству, исключительной компетенцией НДУ является: стандартизация депозитарного учета и документооборота относительно операций с ценными бумагами; нумерация (кодификация) ценных бумаг, выпущенных в Украине, согласно международным нормам.