Пенсионная реформа в Польше обвалила котировки на Варшавской бирже

Варшава . Планы польского правительства изменить систему пенсионного обеспечения в стране обвалили в четверг, 5 сентября, котировки главного индекса Варшавской фондовой биржи на более 6%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, с учетом падения, зафиксированного днем ранее, компании на Варшавской бирже потеряли почти 20 млрд долл. своей капитализации.

Индикатор "голубых фишек" WIG20, который в ходе торгов потерял более 6% и почти достиг минимального значения текущего года, закрылся в четверг на уровне чуть выше 2,2 тыс. пунктов, что на 4,6% меньше, чем днем ранее. В среду индекс потерял 2,5%.

Cуть пенсионной реформы в том, что часть средств, которые раньше по закону получали частные пенсионные фонды, теперь будут направлены в государственный пенсионный фонд. Частные фонды будут иметь меньше денег и потому меньше смогут вкладывать в акции на польском фондовом рынке.

Министр финансов Яцек Ростовский заявил, что принятый правительством план реформирования пенсионной системы, в результате которого частные пенсионные фонды потеряют часть средств, является разумным компромиссным решением.

Ряд экспертов, которых цитировали польские СМИ, заявили, что объявленные планы правительства оказались худшими, чем ожидали участники финансового рынка.

Одни из крупнейших в мире банков Morgan Stanley и Credit Suisse после объявленных планов ухудшили прогноз для польских акций, а ряд аналитиков не исключили дальнейшего снижения котировок.

"Morgan Stanley считает, что изменения будут негативными для биржи, поскольку оценка компаний слишком высокая, а меньший поток средств в частные пенсионные фонды (OFE) ставит под сомнение котировки польских акций с премией в сравнении с подобными заграничными компаниями", - отмечает Puls Biznesu.

Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine завершил вчерашние торги 2,4% минусом на фоне 0,8% минуса индикатора компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также входят эмитенты из Украины.

Справка УНИАН. Правительство решило изменить способ финансирования частных пенсионных фондов, которые начали действовать в Польше в 1999 году, и часть средств направляет на покупку акций на Варшавской фондовой бирже, чтобы решить проблему растущего дефицита государственных финансов.

На созданной в начале 90-х годов Варшавской бирже котируются бумаги около 440 компаний, капитализация которых на вчерашнем закрытии рынка превышала 230 млрд долл.

На польской бирже котируются акции 12 компаний из Украины.