В России резко усилился отток капитала с фондового рынка

Отток средств из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, за неделю с 28 августа по 4 сентября составил $298 млн (2,68% от объема активов под управлением), Вести.ru.

Основная часть оттока пришлась на фонды ETF ($248 млн), тогда как из традиционных фондов выведен $51 млн, сообщает ИК "Уралсиб Кэпитал". "Отток средств из фондов инвестиций в российские активы стал более интенсивным и продолжается уже шестую неделю подряд", - отмечают эксперты ИК.

Кроме того, размер оттока средств с 28 августа по 4 сентября стал вторым по величине с сентября 2011 г. К 4 сентября объем активов под управлением российских инвестфондов сократился до $11 млрд.

Между тем, отток капитала усилился также из основных фондов развивающихся рынков. "Инвесторы продолжают выводить средства почти из всех фондов инвестиций в активы развивающихся рынков. Так, фонды GEM, в том числе БРИК, зафиксировали отток денег в размере $2,7 млрд (0,7% от общего объема активов под управлением)", - отмечают аналитики.

Привлечь деньги в отчетную неделю удалось лишь фондам инвестиций в активы Южной Кореи ($107 млн). Потери фондов Китая и Бразилии составили $536 млн и $16 млн соответственно, а фонды Индии привлекли $20 млн.

"Динамика средств инвестфондов отражает нерадостные настроения инвесторов, пессимистически оценивающих перспективы развивающихся рынков. Это и понятно, поскольку темпы экономического роста на большинстве развивающихся рынков, в том числе и в России, продолжают замедляться.

С другой стороны, если ухудшение экономической ситуации в ближайшие пару месяцев прекратится, мы, возможно, увидим хотя бы небольшое ралли в активах развивающихся рынков. Опыт показывает, что наиболее интенсивный отток часто наблюдается именно перед разворотом тренда - как говорится, тьма сгущается перед рассветом.

Таким образом, мы продолжаем следить за признаками улучшения экономической ситуации, чтобы определить время возможного разворота российского рынка акций, наша же краткосрочная оценка перспектив этого рынка остается осторожной", - заключили эксперты "Уралсиб Кэпитал".