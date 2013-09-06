Arricano хочет привлечь 24 млн долл. в ходе IPO на Лондонской бирже

Компания Arricano Real Estate PLC, учасник Arricano Group, намерена привлечь 24 млн долл. в ходе первичного размещения своих акций (IPO) на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении биржи.

Согласно сообщению, общее количество акций Arricano после допэмиссии составит 103 млн 270,637 тыс. штук. Капитализация компании, таким образом, составит 240,6 млн долл. Акции будут допущены к торгам 12 сентября т.г.

После проведения дополнительного выпуска 76,31% акций не будут находиться в публичном обращении.

Стоимость размещаемых акций осталась на озвученном ранее уровне – 2,33 долл./шт.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Arricano сообщил, что до размещения акций на бирже компании Retail Real Estate S.A. принадлежит 39,08% Arricano Real Estate PLC, тогда как после размещения ее доля составит 24,45%. Sigma Real Estate Limited владеет 5% акций (после IPO – 3,13%), Dragon-Ukrainian Properties & Development PLC – 16,67% (после размещения – 10,43%), Weather Empire Limited – 16,67% (10,43%), Rauno Teder – 11,29% (7,48%) и Juri Pold – 11,29% (7,07%).

Позднее фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc сообщил, что владеет 20% Arricano, напрямую - 16,67% акций, опосредованно через Weather Empire Limited - 3,33%.

При этом после размещения появится еще один акционер – Vunderbuilt S.A. с долей в 27,87%.

Конечным бенефициаром является Хиллар Тедер, которому до размещения принадлежит 44,08% акций, а после размещения он получит 55,45%, без учета его доли в компании через Weather Empire Limited.

Справка УНИАН. Arricano Group - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании - Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano Group.

Arricano Group принадлежит люксембургской компании Retail Real Estate S.A. и украинской компании Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD), которая управляется инвестиционным банком Dragon Capital.

На сегодняшний день компания владеет 5 торговыми центрами в Киеве (ТРК «Sky Mall», ТРК «РайON»), Кривом Роге (ТРК «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРК «City Mall») и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»).

На сегодняшний день в разработке у компании находится еще 4 проекта, детали работы над которыми она не сообщает.